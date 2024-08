Milan niente Trofeo Berlusconi per Christian Pulisic Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 agosto 2024) Ildi Paulo Fonseca alSilviodovrà rinunciare a. Ma col Torino ci saràSilvioperritorno a San Siro da protagonista. Almeno per ora. E pensare che il suo primo goal con la maglia delnella prima edizione delSilvio, vinta dai rossoneri ai rigori all’U-Power Stadium di Monza, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, era stato il suo. Ma a San Siro Capitan America non ci sarà. Sarà il grande assente. Tutta colpa di una botta alla caviglia che lo ha messo fuori uso. Una scelta condivisa con Paulo Fonseca che ha preferito non rischiarlo anche in vista dell’esordio in campionato.