Milan-Monza Trofeo Berlusconi Sensi out per infortunio al suo posto entra Pessina

(Di martedì 13 agosto 2024) Stefanoè stato costretto a uscire pernei primi minuti di, match valido come edizione 2024 delSilvio. Il centrocampista dei brianzoli, ex Inter, è rimasto vittima di una forte botta al costato in uno scontro di gioco. Apparso molto dolorante e con difficoltà nella respirazione, il cambio è stato praticamente immediato con Nesta che ha mandato in campo al suoMatteo. Nelle prossime ore probabili ulteriori esami strumentali per escludere altre complicazioni per, giocatore storicamente molto sfortunato con gli infortuni.out per, al suoSportFace.