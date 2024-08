Matrimonio in spiaggia | ecco gli outfit per essere comoda e chic

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024) Che meraviglia i matrimoni in! Qual è la cosa migliore? Che possiamo vestirci in modo comodo senza rinunciare ad: insomma, sono il momento ideale per sentirci bellissime pur restando comode!come fare.incosa mettere percomode Niente tacchi Se dovete camminare sulla sabbia, lasciate a casa i tacchi! Anche se non dovesseprevisto che potete rimanere a piedi scalzi (la cerimonia è comunque un momento formale, per quanto il contesto possainformale), meglio scegliere calzature che vi permettano di stare raso terra! Saranno perfetti dei sandali piatti, anche capresi o sandali gioiello, ma senza tacco.