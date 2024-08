Le friggitrici ad aria potrebbero essere ritirate dal mercato | ecco cosa sta succedendo e a cosa fare attenzione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Il ritiro delleaddalè vicino. Scopriamostae da dove nasce il pericolo riscontrato. Alcuni modelli diadsono già stati ritirati dal commercio. I cittadini sono in pericolo, devonoe liberarsi presto dell’apparecchio. Qual è il motivo? Pericolo friggitrice ad, il motivo del ritiro (Cityrumors.it)Negli ultimi anni è iniziata a dilagare la moda dellead. L’elettrodomestico funziona facendo circolarecalda ad elevata velocità. L’apparecchio non frigge il cibo realmente ma prepara pietanze gustose limitando i problemi di salute legati alla frittura. La friggitrice ad, poi, griglia, arrostisce, cuoce. La preparazione è rapida rispetto altri metodi e grazie alle dimensioni compatte l’elettrodomestico puòinserito in qualsiasi cucina.