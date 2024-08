L’attacco ucraino in Russia obbligherà l’Europa a decidere del proprio futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) di Stefano Briganti Il nuovo sviluppo del conflitto russo-(Nato) pone inevitabilmente la domanda: “A chi giova questa azione?”. Ha poco o nessun senso per gli obiettivi che ci hanno detto dovrebbero essere raggiunti da Kiev con le armi Nato, ovvero liberare i territori ucraini dall’esercito russo. Invadere con mille soldati qualche decina di kmq di un paese che ne ha svariati milioni ha una valenza bellica insignificante, così come non ce l’ha ciò che dice Zelensky: “Ora facciamo provare ai russi ciò che la loro guerra fa provare agi ucraini”. Per cui, per cercare una risposta al “cui prodest?”, bisogna uscire dalla narrazione che viene data in questi giorni, ripercorrendo il percorso partendo, come sempre, dai veri obiettivi del conflitto.