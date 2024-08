Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro | tre modelli e tanta IA

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 agosto 2024) Tre smartphone, uno smartwatch e gli auricolari, più un tablet e l'atteso telefono pieghevole che però al momento non arriverà in Italia. È lungo l'elenco delle novità svelate da Big G nel corso di Made by– aperto con il ricordo di Susan Wojcicki, ex guida di YouTube e tra i primissimi dipendenti di, scomparsa lo scorso 10 agosto a 56 anni per un tumore ai polmoni – ma, come ormai ci ha abituato l'azienda, più dei prodotti al centro della scena c'è l’intelligenza artificiale, la tecnologia chepunta a diffondere a tutti i livelli, dall'infrastruttura ai dispositivi. Tra alternative interne ed esterne al settore, come Apple Intelligence e ChatGpt, bisogna continuare a spingere sull'acceleratore per dimostrare di essere a capo della locomotiva.