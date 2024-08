Ferragosto in sicurezza sul Monte Serra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Pisa, 13 agosto 2024 - Anche quest’anno, per il, è previsto un notevole afflusso di persone sule il Comune di Calci sarà impegnato nel garantire la massimain tutta l’area di propria competenza. Per giovedì 15 Agosto è quindi stato predisposto un significativo dispiegamento di uomini e mezzi che vedrà coinvolti, insieme al personale comunale e agli operai del Cantiere Foresetale, i Vigili del Fuoco, il sistema regionale Aib, le associazioni di Protezione Civile e le forze dell'ordine. Predisposte, anche, alcune modifiche al traffico, per facilitare nel tardo pomeriggio il deflusso dalla località Santallago (Comune di Capannori). In particolare, dalle 17 alle 19 via di Bisantola sarà percorribile solo in uscita da Santallago, con direzione Prato a Calci.