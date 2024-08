‘Dilettanti allo sbaraglio’ torna stasera l’evento ai giardini pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Organizzato dalla Pro loco, si svolgerà questa sera alle 21 neidi Portico. Parteciperanno cantanti, ballerini, imitatori di personaggi famosi, ragazzi che riproporranno idoli delle ultime mode di musicisti americani. "Si tratta – spiega la presidente della Pro loco, Lucia Santandrea – di uno spettacolo fatto in casa, per passare un’ora insieme in allegria, con attori improvvisati del paese e della valle del Montone e non solo". Alle 19 apriranno gli stand gastronomici, con un ricco menù: fra i primi, sedanini con sugo di pesce e cappelletti alla salsa di grana; secondi, seppie ai piselli e arista al forno con patate fritte; contorni, zucchine marinate e patate fritte; dolci, sorbetto al limone o caffè, torta della nonna, cheese cake ai frutti rossi. È possibile anche gustare vari tipi di pizza, cotta al forno a legna.