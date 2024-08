Conte clamoroso ultimatum al Napoli | cosa sta succedendo in queste ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Prima la sconfitta per 2-0 nell'ultima amichevole contro il Girona, poi la qualificazione soffertissima al secondo turno di Coppa Italia, soltanto grazie ai calci di rigore e a Meret che ha respinto due tentativi dei calciatori del Modena, che erano riusciti a strappare lo 0-0 nei novanta minuti e, anzi, erano andati vicini al gol con Palumbo, che aveva centrato la traversa. Antonioha detto basta, non ne può già più di un mercato ristagnante e vuole i grandi colpi per il suo. Alla fine del match contro il Modena aveva detto: “Questa partita è stata un bel bagno di realtà, dovrò lavorare molto io e dovrà lavorare molto anche il club”. Uno, in particolare, è il giocatore chevuole a tutti i costi e subito: è il suo pupillo Romelu Lukaku. Non si può più aspettare che la situazione Osimhen si sblocchi.