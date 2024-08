C’era due volte un re a Chitignano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Tornano gli appuntamenti itineranti del teatro del Fiume. Stasera alle 21,15 a, ingresso gratuito per lo spettacolo "dueun re" della compagnia Arca di Noè, poi ci spostiamo in piazza Landino a Pratovecchio venerdì 16 agosto con "Storie nell’armadio" di Lagrù Teatro. Presso le Logge del grano di Strada in Casentino, lunedì 19 agosto va in scena "Il brutto anatroccolo" di Nata Teatro, e mercoledì 21 agosto, in piazza della stazione a Bibbiena, il Collettivo Clochard propone lo spettacolo "Rhum e Cola". A seguire, tre eventi ad ingresso gratuito: nel centro storico di Castel Focognano va in scena, venerdì 23 agosto, "L’Eelefante scureggione" di Nata Teatro; presso il parco fluviale di Raggiolo, sabato 24 agosto alle ore 17, va in scena "Acqua matta" di Nata Teatro. In piazza Padella a Soci, martedì 27 agosto, ecco "Burattini all’improvviso" di Massimiliano Venturi.