Cave di ghiaia esplode la polemica L’opposizione | Tutto come prima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) "Dopo il fallimento della "Granulati Donnini" nulla è cambiato: il frantoio di via Modenese continua a lavorare a pieno regime lungo il fiume Panaro. Il sindaco non ha voluto riscuotere le fidejussioni per la bonifica,se vincoli o divieti non esistessero". Inizia così la denuncia che i consiglieri di opposizione Sabina Piccinini, Mirco Zanoli e Lodovica Boni muovono sulla questione delledia San Cesario. "Basta farsi un giro in via Modenese – proseguono i consiglieri – e si capisce subito perché il nostro sindaco non ha voluto riscuotere le fidejussioni. Dopo il fallimento della ditta nulla è cambiato, il frantoio di via Modenese continua a lavorare a pieno regime e il traffico di camion di