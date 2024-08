Amici 24 un altro figlio d’arte nel cast? Di chi si tratterebbe

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 13 agosto 2024) Manca sempre meno al debutto di24. La scuola di Canale 5 si accinge ad aprire le porte a una nuova classe di cantanti e ballerini, desiderosi di realizzare il loro sogno. Tra di loro, potrebbe esserci anche un, così come accaduto nelle precedenti edizioni: ecco di chi potrebbe trattarsi. A distanza di mesi dalla finalissima della precedente edizione, che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano, emergono i primi dettagli su24. Il talent show di Canale 5 tornerà a settembre, con le puntate del Pomeridiano, per poi passare alla fase del Serale, in onda di sabato in prima serata, a partire dal mese di marzo. Una classe di nuovi ballerini e cantanti si appresta a prendere il proprio posto dietro il banco. Tra i nuovi talenti in arrivo nella celebre scuola, tuttavia, potrebbe farsi spazio ungiovane “”.