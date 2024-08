Wta Toronto 2024 derby americano in finale | Pegula per difendere il titolo Anisimova per la rinascita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sembrava scritta unastatunitense nel Wta 1000 di, vista la massiccia presenza di giocatrici a stelle e strisce nelle fasi finali del torneo, e così è stato. Delle cinque americane approdate ai quarti, a spingersi fino insono state Jessicae Amanda, che saranno protagoniste dell’atto conclusivo in programma a mezzanotte ora italiana.non può essere definita una sorpresa, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative complici gli infortuni, visto che rimane la testa di serie numero 3 e la campionessa uscente (anche se tecnicamente lo scorso anno si è giocato a Montreal). In semicontro la russa Shnaider è arrivata la quarta vittoria in due set (6-4 6-3), ergo l’approdo insenza aver perso neppure un parziale.