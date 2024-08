VIDEO | Will Ospreay torna in RevPro e manda un chiaro messaggio a MJF in vista di All In

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) La faida tra MJF eè ormai entrata nel pieno, con i due che si affronteranno a Wembley ad All In il prossimo 25 agosto. Nella giornata di ieri si è svolto nel Regno Unito l’evento “Summer Sizzle” dellae nell’occasione MJF ha difeso il suo America Title contro Michael Oku. Al termine del match l’arrivo a sorpresa di. Ecco cosa è successo.avverte MJF In occasione dell’evento “Summer Sizzle” dellatenutosi nella giornata di ieri, MJF ha sconfitto Michael Oku confermandosi così American Champion. L’incontro è stato combattuto, ma alla fine il campione ha portato a casa la vittoria. Poi a fine match, il “Salt Of Earth ha cercato di colpire Amira con la sua Tiger Driver, ma a sorpresa si è palesato. Il britannico ha salvato la ragazza, scacciando MJF dal ring e poi ha avvertito indi All In.