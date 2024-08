Vendemmia al via in Franciacorta | Qualità uve sarà interessante

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Siamo entusiasti di annunciare l’inizio della. Le condizioni climatiche di quest’anno sono state complesse ma i viticoltori hanno saputo affrontarle con grande esperienza, e siamo fiduciosi che ladelle uve. I produttori hanno lavorato con dedizione e attenzione, ei risultati saranno sicuramente all’altezza delle aspettative. Questa vendita rappresenta un momento cruciale non solo per la nostra produzione ma anche per la valorizzazione della nostra terra e delle nostre tradizioni”. Così il presidente del Consorzio, Silvano Brescianini, annuncia ufficialmente l’avvio della raccolta delle uve da vino sulle colline tra Brescia e l’estremità Sud del Lago d’Iseo. “Dopo un gennaio nella media, abbiamo assistito a un periodo di oltre due mesi con temperature miti, superiori alla media.