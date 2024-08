Una notte di racconti nel bosco tra personaggi storici scienziati e invenzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arezzo, 12 agosto 2024 – Unadineltra. Venerdì 16 agosto, alle 21.30, torna la “Notturna di Sant’Angelo” promossa dalla Pro Loco di Quota e dalla Brigata di Raggiolo che proporrà una suggestiva passeggiata fino ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo dove, sotto le stelle e in un palcoscenico naturale, è in programma il debutto assoluto dello spettacolo comico-divulgativo “Curiosità inutili ma da sapere” dell’associazione culturale Noidellescarpediverse. L’appuntamento, a partecipazione gratuita, è adatto a persone di tutte le età che verranno coinvolte nella scelta deida mettere in scena attraverso una modalità interattiva studiata appositamente per assecondarne curiosità e interessi.