Trascorrono più tempo in famiglia E questo in alcuni casi può significare un aumento delle situazioni di disagio e spesso anche di violenza amplificate dalla convivenza forzata

(Di lunedì 12 agosto 2024) Viva l’estate, viva le vacanze, viva le giornate passate a casa, con mamma e papà. Per molti bambini e adolescenti è così. Ma per altri proprio questa è la stagione più delicata e critica. Lo spiega Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, chequest’anno mantiene attive tutti i giorni, 24 ore su 24, le sue linee di ascolto. Per rispondere alle richieste di aiuto dei più giovani in difficoltà e offrire loro il supporto degli esperti.