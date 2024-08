Trani | ladro fa saltare in aria il bancomat prende i soldi saluta e se ne va

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Isono obiettivi sempre più appetibili agli occhi di ladri e malintenzionati, poiché sono poco controllati e relativamente facili da scassinare. E così un gruppo di malviventi ha messo a segno una rapina in undella BNL di, in via Aldo Moro. La rapina si è consumata all’alba di sabato 10 agosto, quando due ladri col volto travisato da una bandana hanno fattolo sportello e portato via il bottino ancora da quantificare. Dopo il colpo sono saliti a bordo di una Seat Cupra di colore scuro, dove li attendeva un complice, per poi scappare via. Il saluto beffardo deldopo la rapina alI rapinatori hanno portato a termine il colpo in pochi secondi, ma l’esplosione delha richiamato l’attenzione di molti residenti che si sono svegliati e poi affacciati per rire i malviventi in azione.