Teotino | Dall’Inter mi aspetto una partenza meno complicata Poi un’altra

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gianfrancosi è pronunciato in merito allo scenario cui potremmo assistere nelle prime giornate della stagione di Serie A 2024-2025: uno status particolare viene da lui attributo all’Inter. L’INIZIO – L’Inter darà il via alla stagione di Serie A 2024-2025 con il match di sabato 17 agosto contro il Genoa. I nerazzurri avranno l’occasione per dimostrare che il filo costituito nella scorsa annata con un calcio dominante e vincente non si sia interrotto. Per farlo, il club allenato da Simone Inzaghi avrà il compito di fare meglio rispetto a quanto visto nell’annata precedente contro il Grifone: il match disputato tra le due compagini in Liguria, infatti, terminò con il punteggio di 1-1.