Tamberi ritrova un sorriso dopo le lacrime | Esco sconfitto ma la mia vittoria siete voi

(Di lunedì 12 agosto 2024) dall’inviato Cosa resta della Gimbeide? Sì, della ossessione multimediale che ha trasformato l’Olimpiade diin una resa inzuppata nelle? Ecco, forse rimane soltanto l’ultimo post sui social. Questo: "Voglio solo dirvi grazie. Grazie a tutti voi perché state trasformando, con le vostre parole, in un impresa quello che io vivo dentro di me come una delusione ed un enorme fallimento. Grazie di essermi stati al fianco e per avermi sostenuto in una settimana fisicamente ma soprattutto mentalmente devastante. Grazie perché seppur consapevole di uscirne, ora che questa agonia è finalmente finita, una piccolaria vederla, e questavoi". E poi: "L’infinità di persone che ha creduto in me, nonostante tutto, mi commuove. Avrei voluto vincere anche solo per voi, per rendervi fieri di me come mai prima d’ora.