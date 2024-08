Slittano i bandi Roma non avrà i mille taxi in più per il Giubileo FdI | dietro i proclami di Gualtieri il nulla

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempi duri per pellegrini e abitanti della Capitale:nonin più entro il, così come promesso dal sindaco. I conti sono presto fatti e li ha esposti impietosamente Fratelli d’Italia. “Ilè alle porte e nonostante i ripetuti annunci iper le nuove licenzee Ncc non si vedono anche se pochi giorni fa dal Campidoglio sembrava imminente la pubblicazione di quello per le 1000 licenze. La delibera è già stata approvata in Giunta e la speranza è che fosse tutto già pronto ma siamo arrivati al 12 agosto e del bando non c’è traccia”. Così in una nota Federico Rocca. consigliere capitolino di Fratelli d’Italia.