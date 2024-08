Sanità nuova Tac all' ospedale Misericordia di Grosseto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 - LaTac dell'di, acquistata con fondi Pnrr, dopo la conclusione di una fase di formazione del personale, ha iniziato la sua attività nell'Unità operativa complessa di Radiologia. LaTac a 64 strati è fornita di software gestiti con intelligenza artificiale, spiega una nota, che consentono di ottimizzare i parametri di esposizione, garantendo immagini di elevata qualità con una minore erogazione di radiazioni ionizzanti. La spesa per l'acquisto dellastrumentazione è stata di oltre 500mila euro di fondi Next generation Eu, risorse che hanno finanziato la fornitura dell'apparecchiatura e i lavori di ristrutturazione per l'adeguamento della sala che ospita la Tac. Lastrumentazione diagnostica affianca le altre due Tac 64 strati già in uso nel nosocomio di