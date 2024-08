Rossella Brescia | Con Luciano Mattia Cannito è finita ma non so perché Ed è stato un choc

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ètrae il coreografo. Lo ha reso noto la stessa ballerina, attrice e conduttrice radiofonica in un’intervista al Corriere della Sera. La rottura risale all’inizio dell’estate, mentreera impegnata nelle riprese del nuovo film di Riccardo Cannella, dal titolo Jastimari. “Èuna storia che durava da vent’anni. E successo mentre stavo girando il film”, spiega lei, che ora si trova in vacanza in Grecia con l’amica Annalisa Leo. La speaker radiofonica, 53 anni, confida che sta soffrendo non poco per la separazione: “Non l’ho deciso io”, chiarisce. “Per me èuno. Se non saisuccede è più dura. Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia”.