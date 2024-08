ROH | Una vecchia conoscenza WWE è stata vista durante le riprese dello show

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) SCRYPTS, che nel tempo ha attirato l’attenzione del pubblico con misteriosi promo che anticipavano il debutto del suo personaggio, si è unito in WWE nel 2021 (sotto il nome “Reggie”) poi ha lottato attivamente in NXT (come SCRYPTS) ma non ha avuto l’impatto previsto. Alla fine ha lasciato la WWE e ora a quanto pare è pronto a debuttare nella ROH. Primi avmentile registrazioni In queste ultime ore è stato vistola registrazione dell’episodio dell’11 agosto presso l’eSports Arena di Arlington, in Texas.questa registrazione, l’ex Superstar WWE Scrypts, ora noto come Sidney Akeem, ha fatto il suo debutto affrontando Johnny TV in un match singolo. A quanto pare è tutto pronto per il suo nuovo debutto.