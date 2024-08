Pagelle TV della Settimana n 32 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 12 agosto 2024) 10 Franco Bragagna “Come dicono da queste parti, c’est fini“. Con poche parole lo storico commentatore Rai, vicino alla pensione, si è congedato dal pubblico delle Olimpiadi estive dopo oltre 30 anni. Dai record di Bolt ai trionfi di Jacobs: la sua voce ha accompagnato memorabili gesta dell’Atletica Leggera. Peraltro, ascolti alla mano, l’Atletica si pone al vertice degli sport più seguiti in Italia in queste Olimpiadi. 9 House of the Dragon Raggiungere Il Trono di Spade non era possibile, anche perché banalmente si muove su un solco già tracciato. Tuttavia, in un mondo di spin off finiti male, House of the Dragon può mettersi sul petto più di una medaglia.