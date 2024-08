Olimpiadi Italia d’Oro Ma le infrastrutture sono vecchie e i soldi pochi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024) Parigi, 12 agosto 2024 – Che voto dare all’che ci ha fatto sognare alledi Parigi 2024? Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dato un 8,5. Il capo del Comitato Olimpico Nazionale è “rimasto umile”, come si suol dire. La votazione sarebbe potuta essere ben più alta, avendo eguagliato le 40 medaglie di Tokyo, ma con 2 Ori in più. Entrambe le cose sembravano imprese impossibili ed anzi, in molti credevano che il grande risultato ottenuto ai Giochi Olimpici giapponesi fosse solo un colpo di fortuna, dovuta all’exploit dell’atletica. Ma i nostri Azzurri a Parigi hanno smentito i più scettici, dimostrando come sia in atto un vero e proprio decollo dello sportno. Un decollo che si vede, oltre che al talento degli atleti, anche alle singole Federazioni, in grado di valorizzarli al massimo.