Lutto nel cinema un altro protagonista che se ne va | era ‘al lato’ di Al Pacino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)in, il famoso attore è morto a 68 anni. La star, che aveva iniziato in piccoli ruoli e aveva trovato il successo al fianco di Alnel film cult “Scarface“, se ne è andato nel sonno mentre si trovava a casa di amici. Come riportato da TMZ pare che da tempo soffrisse di problemi al cuore, tuttavia le cause del decesso non sono state rese note. Nato il 9 ottobre 1958 a La Habana l’attore ha ottenuto la fama interpretando il personaggio di Chi-Chi, spalla di Al, nel film di Brian De Palma “Scarface”. Si trattava di un ruolo piccolo, ma divenuto poi memorabile e il pubblico non lo ha più dimenticato. In seguito ha lavorato al fianco di Tom Hanks nel film Punchline del 1988. Più tardi ha ritrovato Alnel film Carlito’s Way del 1993 nel ruolo di Walberto.