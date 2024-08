L’ANALISI D’Aversa sorride | Siamo stati bravi Ma il campionato sarà un’altra cosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Robertodopo la vittoria per 4-1 sul Catanzaro ha sottolineato la prestazione dei suoi ragazzi. "Per come abbiamo lavorato in questo periodo non era semplice fare una prestazione così e restare lucidi, visto anche il caldo e le condizioni del campo – ha esordito-. Nel primo tempo ci sono state delle difficoltà e il rammarico di aver subito quel gol. La squadra è stata molto brava a non scoraggiarsi e controllare la gara. Dobbiamo cominciare a sfruttare le occasioni che creiamo, innon capiteranno le occasioni avute stasera". Il tecnico azzurro si è poi soffermato sulla difesa inedita che ha dato buone risposte. "Anche Goglichidze aveva qualche problema. Cacace è un giocatore che va sempre premiato per come si allena, durante la settimana abbiamo lavorato su questa possibilità e l’ho schierato dal primo minuto.