Il Pisa e la Serie B restano su Dazn ma non sarà in esclusiva

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 - LaBkt rimane sufino al 2027, con l’aggiudicazione dei diritti per la trasmissione in co-di tutte le partite del campionato, per il triennio 2024-2027. Esiste anche una trattativa con altri advisor che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni prima dell'inizio della stagione, come per esempio potrebbe essere Sky, che sta trattando da tempo. L'ACCORDO CON- Anche dalla prossima stagione, al via venerdì 16 agosto alle 20,30, laBKT resterà una conferma importante all’interno del portfolio di diritti diche continuerà così a trasmettere tutte le 390 partite della stagione, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima