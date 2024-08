Il Comune cerca un funzionario per il Suap

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Concorso pubblico per esami, iluntecnico per lo sportello unico delle attività produttive (). La prova scritta sarà svolta nella scuola media di via Monza, martedì 24 settembre,. La prova orale avrà invece luogo in municipio in via XXIV Maggio, in sala Giunta, giovedì 26 settembre. Il candidato selezionato sarà poi chiamato a stipulare il contratto individuale di lavoro. Lo stipendio annuale corrisponde 23.212 euro, tredicesima mensilità di 1.944 euro, comprensiva di vacanza contrattuale pari a 9,67 euro, un’indennità di comparto di 51,90 euro. È previsto inoltre un salario accessorio in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate.