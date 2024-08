Il commento di Bruno Vespa che non è piaciuto | Egonu e Sylla si sono integrate

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) È arrivata pure la risposta di Riccardo Cucchi Dopo la vittoria del primo oro storico a Parigi dell’Italia del volley femminile,fioccati i commenti in rete. Complimenti, analisi e qualche polemiche. Protagonista di una di queste anche il giornalistache ha subito concentrato la sua attenzione sulle origini di Paolae Myriam. Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam:brave,nere,italiane.Esempio di integrazione vincente. —(@) August 11, 2024 Dopo lo status su X è arrivata la risposta dell’altro giornalista e collega, Riccardo Cucchi. Direttore,italiane. Non devono integrarsi. Buon lavoro. https://t.co/pTN0JrkpnP — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) August 11, 2024 Infine, pronta la giustifica da parte di. “So benissimo che Paolae Myriamnate in Italia.