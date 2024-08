I dubbi di Abodi sui Giochi | Sottovalutata l’incolumità delle atlete Gli errori arbitrali? Non credo ai pregiudizi ma…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Il Cio ha sottovalutato. Adesso regole chiare”: lo afferma il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, in una intervista a La Verità in cui ripercorre questiolimpici segnati dalle polemiche. Presente durante il match di pugilato femminile Carini-Khelif inoltre sottolinea che l’inclusività è importante, ma anche l’equa competizione e la tutela della salute degli atleti negli sport di contatto: “Quando si è fermata sono rimasto disorientato. Ho visto salire Angela sul ring col piglio giusto e lo sguardo deciso, e vederla piangere dopo pochi secondi mi ha spiazzato. Dopo il match siamo stati insieme un bel po’, ho voluto comprendere il suo stato d’animo. Nonostante la sua esperienza, mi ha confidato di aver percepito nei colpi dell’avversaria una violenza che ha definito devastante, alla quale non era abituata.