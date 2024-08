Grande Modena A Napoli una vittoria morale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Va bene. A costo di cadere nella banalità, si potrebbe anche dire che una partita non fa una stagione così come una rondine non fa primavera. Esauriamo così lo scontato ma in fondo efficace paragone, tanto per ricordare quel successo di due anni fa in Coppa con il Sassuolo che aveva fatto frettolosamente alzare un po’ a tutti l’asticella delle aspettative del campionato. Qualcuno, dopo la bella e coraggiosa prova dei gialli al ’Maradona’, potrebbe quindi predicare prudenza, esercizio che in fondo non è che faccia mai troppo male. Eppure, con gli scongiuri del caso, la gara persa soltanto ai rigori con ilci consegna una buona porzione di sano ottimismo, per più di un motivo.