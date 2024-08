Gli 15 milioni alle produzioni innovative frutto di una nostra iniziativa | seguiamo modelli europei

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il 5 luglio scorso, il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, intervenuto all’evento “Digital Creators &immersive” promosso da Anica e Unione Editori e Creators Digitali, ha annunciato lo stanziamento di 1,5di euro nei contributi selettivi per favorire le. Si tratta di parole interessanti, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e che, sicuramente, ha aperto nuovi fronti per chi, come gli editori e i creators digitali, stanno fornendo un contributo del tutto nuovo al settore cinematografico.