Gioco di squadra e competenze nelle Storie di Campionesse Webuild

(Di lunedì 12 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) – ‘We dream, we build, we win’: sogniamo, costruiamo, vinciamo. E’ il filo rosso che uniscee cinqueazzurre che hanno portato l’Italia sul podio mondiale: Caterina Banti (vela), Alice Bellandi (judo), Zaynab Dosso e Antonella Palmisano (atletica), Angela Carini (pugilato). Le loroe i loro valori di impegno edi, passione e determinazione, sono al centro della nuova campagna di comunicazione del Gruppo ‘per lo sport. Costruire un sogno:di Campionessè. Le protagoniste di questo viaggio sonoitaliane le cui esperienze di vita sono affiancate ai volti delle persone di, donne e uomini che ogni giorno operano per la realizzazione degli oltre 150 progetti cheha in corso nel mondo.