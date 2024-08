È stata una fatalità sostiene l' uomo che ha sparato e ucciso la compagna a Siena

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - "Nell'interrogatorio, che si è tenuto nella notte tra sabato e domenica, il mio assistito ha riferito che si è trattata di unae che non è stato un gesto compiuto volontariamente". Lo riferisce l'avvocato Leandro Parodi, difensore del compagno colombiano di Yuleisy Ana Manyoma Casanova, 33 anni, uccisa a, in strada del Villino, dopo essereraggiunta da un colpo di fucile calibro 16 alla testa. L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 agosto. L'arma, come spiegato dal procuratore capo di, Andrea Boni, si trovava nelle mani del giovane, 26 anni, quando è stato esploso il colpo. I due erano nella camera da letto, mentre nell'abitazione si trovavano altre persone. L'è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco. "Non è stato arrestato per omicidio o per maltrattamenti.