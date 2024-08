Cupola di vetro distrutta | transennata la sala del commiato detriti sul pavimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pavia, 12 agosto 2024 – Accessi chiusi eal centro delladel. Tutte le ipotesi sono aperte per quanto accaduto ieri sera al cimitero Maggiore. A provocare i danni allapotrebbero essere state le alte temperature di questi giorni alle quali è seguita la pioggia con un abbassamento repentino della colonnina di mercurio. Lapotrebbe non aver retto lo sbalzo termico al punto di frantumarsi sul. Ma a terra è stata anche trovata una pallina da tennis, di conseguenza l’ipotesi di un atto vandalico non si può escludere che lanciandola sia scoppiato ildella. Il danno è stato scoperto ieri sera attorno alle 23 quando gli uffici erano chiusi e i forni crematori spenti. “Si suppone ci sia stato anche un principio d’incendio – ha raccontato Diego Carmona che si occupa del servizio cremazione -, ma è da verificare con i vigili del fuoco”.