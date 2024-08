Correggio furto notturni di denaro e prosciutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024)(Reggio Emilia), 12 agosto 2024 - Dopo bar e tabaccherie, aè stato nuovamente preso di mira dai ladri un esercizio commerciale. La scorsa notte, verso le tre, l’allarme è scattato in via don Minzoni, all’interno di una macelleria, dove i ladri hanno divelto le inferriate della porta principale per poi forzare la stessa porta. Una volta nel negozio, il Centro Carni, i malviventi hanno rubato non solo il fondo cassa in, ma soprattutto una trentina di, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme ai titolari dell’esercizio commerciale, per avviare le indagini e per verificare l’ammontare del bottino e del danno. Negli ultimi tempi sono stati diversi i furti ai danni di negozi, con un aumento evidente soprattutto nella zona della Bassa, compresa l’area di