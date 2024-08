Concorso 2023 graduatoria finale | alcuni vincitori hanno un punteggio inferiore al mio Com’è possibile?

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 12 agosto 2024) Concorsi PNRR: sono in corso le due procedure bandite con DDG n. 2576/per infanzia e primaria e DDG n. 2575 per scuola secondaria. Il punto di arrivo al momento è diverso per ciascuna classe di: per alcune la commissione è stata nominata solo di recente per cui le prove orali devono ancora avere inizio, per altre ilè in fase di svolgimento ma le graduatorie saranno pronte entro il 10 dicembre (data ultima per assicurare le assunzioni nel 2024/25 se ci sono posti spettanti), per altre invece ladi merito è già stata stilata. L'articolounal mio.? .