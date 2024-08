Ciclista travolto a Parabiago | è caccia al pirata che ha ucciso Fabio Ravasio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) È ancoraaldella strada che venerdì sera hain auto undi 52 anni,, poi deceduto, senza fermarsi a prestare soccorso. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano, che hanno setacciato in lungo e in largo il tratto della strada provinciale 149 dove è avvenuto l’incidente, nelle campagne tra Casorezzo e, in cerca di una possibile traccia che riconduca all’automobilista: la vettura, infatti, in seguito al forte impatto, potrebbe aver subito danni e aver lasciato qualche frammento della carrozzeria sull’asfalto o nei terreni adiacenti. Il drammatico scontro è avvenuto venerdì sera, intorno alle 20.