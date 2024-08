Chiusura delle Olimpiadi a Parigi | la cerimonia riparatoria con al centro gli atleti e lo sciovinismo francese E Los Angeles si offende – il commento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)di” quella che ha sigillato i Giochi di, le trentatreesimedella storia moderna. Protocollare, allegorica, noiosa. Profusione di son et lumières (suono e luce), peccato che il son non sia stato all’altezza dell’evento, concentrato allo Stade de France, invece che essere diluito lungo sei chilometri della Senna o in giro per la città, come nella provocatoria, inclusiva e genialeinaugurale, alpolemiche per la fraintesa dissacrante “ultima cena” con le drag queen che hanno imbufalito la destra estrema e cristiana.