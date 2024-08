Brescianini-Napoli programmate le visite mediche a Villa Stuart | affare ai dettagli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Marcoè pronto a diventare un nuovo calciatore del. Le ultimissime sul prossimo colpo del club azzurro. Sono ore caldissime in casasul fronte mercato. Dopo l’annuncio di Antonio Conte, la società si è fiondata per regalare al nuovo tecnico diversi calciatori. Tra questi, è presente Marcocon il quale è in corso una trattativa da diverse settimane. Il centrocampista del Frosinone si trasferirà in Campania nelle prossime ore. Ad attendere il giocatore, ci sarà naturalmente Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le sue qualità e intende impiegarlo in mediana per rinforzare ulteriormente il reparto. Nelle ultime ore, sono emersi nuovicirca il futuro del giocatore. Mercatoleper: le ultime Ilè pronto ad accogliere Marco