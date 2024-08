Bocciofila al tramonto | Tubi rotti infiltrazioni e caldo soffocante Nessuno ci aiuta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Se deve morire che muoia, ce ne faremo una ragione, ma a livello sia emotivo che di immagine sarebbe una sconfitta per la città". Sono tristi e dure le parole di Pietro Burani mentre mostra le condizioni del centro sociale Tricolore di cui è presidente, in via Agosti: "L’esterno ormai è inutilizzabile. Davanti alla porta e alla pista da ballo le radici alzano le mattonelle, è pericoloso e anche poche sere fa hanno fatto cadere un’anziana che si è fatta male al bacino. Due alberi sono secchi e da abbattere, fece un sopralluogo già Delrio da sindaco promettendo che in un mese sarebbero intervenuti. La siepe che ricopriva la rete per metà è bruciata prima del Covid e fortuna che c’era un cancello a interromperla, sennò le fiamme sarebbero andate avanti.