Atalanta Koopmeiners non convocato per la Supercoppa Zaniolo non recupera fuori El Bilal

(Di lunedì 12 agosto 2024) Varsavia (Polonia). Sono 24 i calciatori dell’convocati da Gian Piero Gasperini per la finale diEuropea contro il Real Madrid: nell’elenco ci sono esclusioni importanti, tra cui Teun. Assenti anche Nicolò(per la fastidiosa tendinite al piede sinistro che lo sta obbligando a lavoro individuale da alcuni giorni) e Rafael Toloi per un risentimento al flessore. Nell’elenco non risulta neanche ElTouré, che fino a poche ore fa non figurava nella lista degli infortunati e che per ragioni di mercato non farà parte del gruppo che volerà in Polonia. C’è invece Sulemana, che ha smaltito il problema alla caviglia rimediato nell’amichevole contro il St. Pauli. Presenti anche i giovani Cassa, Comi, Manzoni, Mendicino, Palestra, Tornaghi e Vavassori.