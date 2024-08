Ascoli tra campo e mercato Quaranta viaggia verso l’addio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’era grande curiosità nel vedere inil nuovoimpegnato ieri sera nel primo turno di Coppa Italia di Serie C contro il Gubbio. Una squadra completamente rinnovata con tanti giovani di belle speranze, il gradito ritorno dell’esterno offensivo Marsura e la coppia Varone-Corazza reduce dalla promozione in Serie B con il Cesena. Acquisti arrivati quasi tutti nell’ultima settimana per cui tra i tifosi c’era soprattutto la voglia di vederli all’opera considerato che per raggiungere la forma e l’intesa con i compagni, i nuovi arrivi avranno bisogno di tempo. Proprio i tifosi sono stati al centro delle discussioni delle ultime settimane. L’annuncio degli Ultras 1898 di disertare il Del Duca e di sostenere l’solo in trasferta, come facilmente prevedibile, ha spaccato la tifoseria.