Alligatore di due metri attraversa la strada in Sud Carolina | è l’effetto dell’uragano Debby video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unlungo almeno dueha approfittato della forte pioggia figlia della tempesta tropicalee hato unatrafficata a Hilton Head Island, nelladel Sud. “C’è undi 7 piedi”, ha commentato Robert Moose Rini lunedì in unche ha fatto il giro del web e che immortala l’che fa una placida passeggiata attraverso Pope Avenue. “Immagina di girare l’angolo e trovarti di fronte quella creatura”, ha commentato ironicamente l’autore del. Trascinandosi da un marciapiede all’altro, l’viene ripreso mentre fa una breve pausa per poi immergersi in un’enorme pozzangherale prima di continuare la sua inquietanto passeggiata. Ulteriori filmati di Rini hanno anche mostrato un altrosu un percorso diverso lungo la stessa