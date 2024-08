Traffico Roma del 11-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale per agevolare gli spostamenti attivo anche il fermo dei mezzi pesanti fino alle ore 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge dalle ore 11 alle ore 13:30 in piazza San Pietro si tiene la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica e fedeli di Papa Francesco possibile i disagi alla viabilità nell’area circostante Infine per il trasporto pubblico partiti ieri i lavori di rinnovo integrale della linea della metro il servizio nella tratta termini Battistini sarà completamente sospeso fino al 25 agosto e verrà sostituito dalla linea bus na6 rimangono sempre chiuse le stazioni di Ottaviano e Spagna per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito luceverde.