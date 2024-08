The Witcher 4 | Geralt sarà presente nel gioco ma sarà il protagonista del nuovo capitolo?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 11 agosto 2024) Il doppiatore diha confermato che The4 vedrà il ritorno del celeberrimo strigo, ma nonostante questo noncomunque lui ildel. Come riportato da VGC, durante una nuova intervista Doug Cockle ha deciso di parlare del quarto ed attesissimo titolo di CD Projekt RED che ricordiamo essere attualmente in fase di sviluppo presso il celeberrimo team polacco a cui dobbiamo il recente Cyberpunk 2077. Il doppiatore ha condiviso le seguenti dichiarazioni: “The4 è stato annunciato. Non posso dire nulla al riguardo. Sappiamo chefarà parte del, ma non sappiamo quanto lo. Ilnon si concentrerà su, quindi questa volta non si parlerà di lui.