Smaltire il Prosecco camminando tra le sue colline La storia del sindaco di Valdobbiadene e delle sue passeggiate collettive

(Di domenica 11 agosto 2024) Unache dimostra come in Italia le cose si facciano diversamente, aggiungendo «lavoro e vita al cibo e al vino» per usare le parole di Robin Leach, personaggio di spicco della televisione britannica citato dal New York Times per raccontare ciò che accade a, pittoresco comune di circa 10mila abitanti situato nel cuore del Veneto e famoso per essere unapatrie del. Gli abbondanti rinfreschi degli eventi aUna vicenda che ha per protagonista il suo primo cittadino, Luciano Fregonese, che proprio a causa del rinomato successo del borgo da lui amministrato e, di conseguenza, degli innumerevoli eventi che lì si tengono ogni weekend, si è ritrovato a consumare ingenti quantità di stuzzichini e, ovviamente, calici di. «Non è facile dire di no» ha raccontato Fregonese al Times.