Serie D Ancona al Memorial Baldelli | supera il primo turno col Villa S Martino e perde ai rigori contro l’Urbania

(Di domenica 11 agosto 2024) Mister Gadda: “sono nel complesso soddisfatto. Un’altra tappa utile a valutare gli aspetti da migliorare e cosa aggiungere per arrivare solidi al campionato” Illo vince, 11 agosto 2024 – Secondo test per l’SSCallo Stadio Comunale di Urbania con la partecipazione al “Silvano”. Tre gare totali per un triangolare da 45’ ognuna che hanno visto gli uomini di Gadda impegnati primaSan, militante nel campionato Promozione e la seconda,i padroni di casa in Eccellenza. Come nel precedente testl’Osimana, mister Gadda schiera due formazioni diverse con il 3-4-1-2. Nel, uno schieramento più “giovane” e nell ‘altro con giocatori più consolidati.